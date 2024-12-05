Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Доминик Тим рассказал, по чему будет скучать больше всего после завершения карьеры

Доминик Тим рассказал, по чему будет скучать больше всего после завершения карьеры
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион US Open — 2020, бывшая третья ракетка мира австриец Доминик Тим признался, что после завершения профессиональной карьеры будет скучать по чувству победы.

«Я всегда говорил, что будет не хватать ощущения победы, особенно после очень долгого и очень напряжённого матча. Буду скучать, ведь это чувство нелегко получить вне спорта. Я также буду скучать по остальным игрокам. Знаете, если чувство победы, возможно, никогда не вернётся, я с нетерпением жду встречи со своими товарищами в туре, так что всё в порядке», — приводит слова Тима Punto de Break.

31-летний Тим завершил карьеру в октябре 2024 года на домашнем турнире в Вене. Доминик Тим — финалист трёх турниров «Большого шлема» («Ролан Гаррос» — 2018 и 2019, Australian Open — 2020). Всего австриец выиграл 17 титулов на турнирах ATP в одиночном разряде.

Материалы по теме
Доминик Тим назвал своего главного соперника в карьере
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android