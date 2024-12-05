Доминик Тим рассказал, по чему будет скучать больше всего после завершения карьеры

Чемпион US Open — 2020, бывшая третья ракетка мира австриец Доминик Тим признался, что после завершения профессиональной карьеры будет скучать по чувству победы.

«Я всегда говорил, что будет не хватать ощущения победы, особенно после очень долгого и очень напряжённого матча. Буду скучать, ведь это чувство нелегко получить вне спорта. Я также буду скучать по остальным игрокам. Знаете, если чувство победы, возможно, никогда не вернётся, я с нетерпением жду встречи со своими товарищами в туре, так что всё в порядке», — приводит слова Тима Punto de Break.

31-летний Тим завершил карьеру в октябре 2024 года на домашнем турнире в Вене. Доминик Тим — финалист трёх турниров «Большого шлема» («Ролан Гаррос» — 2018 и 2019, Australian Open — 2020). Всего австриец выиграл 17 титулов на турнирах ATP в одиночном разряде.