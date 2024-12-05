Новак Джокович сделал выбор между Месси и Неймаром

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович ответил, кто из звёзд мирового футбола ему нравится больше — аргентинский нападающий клуба «Интер Майами» Лионель Месси или бразилец Неймар, выступающий на той же позиции в «Аль-Хиляле».

«Месси, да, конечно, Месси. Но Неймар мне тоже нравится», — приводит слова Джоковича Telegraf.

Отметим, что Джокович давал данный ответ в Аргентине, куда приехал, чтобы поучаствовать в прощальном матче легенды аргентинского тенниса Хуан-Мартина дель Потро (чемпион US Open — 2009, бывшая третья ракетка мира). В его рамках Новак проиграл дель Потро со счётом 4:6, 5:7.