Циципас показал, как разгоняется до 276 км/ч на трассе при допустимой скорости 100 км/ч

11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас на персональной странице в социальных сетях поделился кадром из поездки в своём автомобиле Aston Martin. На трассе, ограничение скорости на которой составляет 100 км/ч, спортсмен разогнался до 276 км/ч, тем самым значительно превысив допустимый показатель.

Фото: Из личного архива Циципаса

Публикация вызвала недоумение у некоторых пользователей в социальных сетях.

Напомним, в прошедшем сезоне Стефанос Циципас выиграл один титул — на «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако). Ранее спортсмен опубликовал серию фотографий с межсезонья, сообщив, что для него «последние месяцы были тихой бурей эволюции».