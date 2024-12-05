Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Циципас показал, как разгоняется до 276 км/ч на трассе при допустимой скорости 100 км/ч

Циципас показал, как разгоняется до 276 км/ч на трассе при допустимой скорости 100 км/ч
Комментарии

11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас на персональной странице в социальных сетях поделился кадром из поездки в своём автомобиле Aston Martin. На трассе, ограничение скорости на которой составляет 100 км/ч, спортсмен разогнался до 276 км/ч, тем самым значительно превысив допустимый показатель.

Фото: Из личного архива Циципаса

Публикация вызвала недоумение у некоторых пользователей в социальных сетях.

Напомним, в прошедшем сезоне Стефанос Циципас выиграл один титул — на «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако). Ранее спортсмен опубликовал серию фотографий с межсезонья, сообщив, что для него «последние месяцы были тихой бурей эволюции».

Материалы по теме
Фото
Стефанос Циципас: последние месяцы были тихой бурей эволюции
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android