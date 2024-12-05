Надаль: технологии очень сильно изменили спортивный мир, но я полагаюсь на ощущения

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль, выступая перед учениками собственной спортивной школы, рассказал, из чего складывается успех в профессиональном спорте.

«Я не думаю, что существует единый рецепт, но есть вещи, которые помогают, например, хорошее образование, окружение, которое оказывает положительное влияние на вашу жизнь, а также решительность, настойчивость, смирение, чтобы слушать и хотеть продолжать учиться у более опытных людей. И, конечно, дисциплина и умение работать», — приводит слова Надаля AS.

Также Надаль оценил роль, которую играют технологии в мировом спорте.

«Технологии меняют спорт. В моём случае — я рос с небольшим количеством технологий, но они очень сильно изменили спортивный мир. Сегодня вы можете получить информацию обо всех соперниках, что автоматически меняет игру. Хотя лично я продолжаю полагаться на свои ощущения, потому что понимаю теннис, потому что получаю от него гораздо более глубокое удовольствие», — добавил Надаль.