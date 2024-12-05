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Анастасия Потапова: уже нахожусь в Дубае, готовимся к Австралии и к новому сезону

Анастасия Потапова: уже нахожусь в Дубае, готовимся к Австралии и к новому сезону
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35-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова поделилась впечатлениями от участия в выставочном турнире «Трофеи Северной Пальмиры» в Санкт-Петербурге. В его рамках команда «Львов» (капитан — Михаил Южный) вырвала победу в третьем игровом дне в противостоянии со «Сфинксами» (капитан — Янко Типсаревич) со счётом 114:107.

«Начнём с того, что команда «Львов» победила! Это было непросто, интенсивно, очень интересно и захватывающе. Мы провели три очень интенсивных игровых дня. Скажу честно, до самого последнего момента уверенности в том, что мы сможем победить, у меня было немного, настолько всё было непредсказуемо!

Хочется сказать огромное спасибо организаторам за такую уже ежегодную возможность, за праздник тенниса в НАШЕЙ стране, за возможность совместить приятное (Питер) с полезным (теннис).

Сейчас я уже нахожусь в Дубае, готовимся к Австралии и к новому сезону», — написала Потапова в своём телеграм-канале.

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