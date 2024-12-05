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Паула Бадоса и Симона Халеп провели совместную тренировку

Паула Бадоса и Симона Халеп провели совместную тренировку
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12-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса и двукратная победительница турниров «Большого шлема» румынка Симона Халеп провели совместную тренировку. Об этом спортсменки сообщили на своих страницах в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Бадосы

«Замечательная тренировка с этой чемпионкой. Спасибо», — написала Бадоса.

Паула Бадоса досрочно завершила сезон, но приняла участие в финале Кубка Билли Джин Кинг — 2024. В 1/8 финала сборная Испании уступила команде Польши со счётом 0:2. Бадоса сыграла в одиночном разряде против второй ракетки мира из Польши Иги Швёнтек и уступила со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 1:6. Халеп в 2024 году вернулась после отбытой дисквалификации за допинг.

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