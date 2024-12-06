Руне — о Джоковиче и Маррее: они могут много говорить о том, как побеждать лучших игроков

Датский теннисист Хольгер Руне признался, что был удивлён новостям о тренерском тандеме серба Новака Джоковича и британца Энди Маррея.

«Это определённо интересное сотрудничество. Не думаю, что многие такое предвидели. Это может потенциально хорошо сложиться для них обоих. У Новака не было тренера, поэтому для него было естественно найти наставника, но я не ожидал, что это будет Энди.

Энди, очевидно, очень умный игрок, а также парень, который иногда его побеждал. Я задавал себе вопрос: «Почему же они сошлись?» Думаю, это потому, что они могут много говорить о стратегии и о том, как побеждать лучших игроков. У них обоих очень высокий IQ в теннисе. Будет очень интересно», — приводит слова Руне Tennis Majors.