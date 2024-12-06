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Андрей Рублёв: надеюсь, что все мои худшие сезоны будут заканчиваться так же, как этот

Андрей Рублёв: надеюсь, что все мои худшие сезоны будут заканчиваться так же, как этот
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Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв заявил, что, несмотря на непростой сезон, рад завершить его высоко в мировом рейтинге ATP. В 2024 году россиянин выиграл два титула, включая один «Мастерс» в Мадриде (Испания).

«Если говорить о теннисе, то, очевидно, в этом сезоне было много взлётов и падений, так что всё может казаться не так уж и здорово. Но в итоге я заканчиваю сезон в восьмерке лучших в рейтинге, что удивительно. Я надеюсь, что все мои худшие сезоны будут заканчиваться так же, потому что есть много игроков, у которых был потрясающий сезон, и они закончили сезон на 12-м, 15-м местах в рейтинге», — приводит слова Рублёва Tennis Majors.

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Новости. Теннис
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