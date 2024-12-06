Андрей Рублёв: в этом сезоне теннис дал мне много уроков за пределами корта

Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, что по ходу прошедшего сезона вырос с психологической точки зрения.

«В этом сезоне теннис дал мне много уроков за пределами корта. Они помогли мне вырасти, стать более зрелым и увидеть вещи под углом, с которого я никогда не видел раньше. Поэтому я смотрю вперёд с энтузиазмом, интересно, как это повлияет на мой теннис в следующем сезоне.

Всё связано. То, как я вёл себя на корте, за его пределами. Учусь меньше реагировать как ребёнок, поэтому теперь я больше веду себя как зрелый, взрослый мужчина. Тем не менее ещё есть много моментов ребячества, но их стало меньше. Спустя столько лет многие ситуации заставляют меня перестать вести себя как ребёнок», — приводит слова Рублёва Tennis Majors.