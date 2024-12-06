Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андрей Рублёв: в этом сезоне теннис дал мне много уроков за пределами корта

Андрей Рублёв: в этом сезоне теннис дал мне много уроков за пределами корта
Аудио-версия:
Комментарии

Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, что по ходу прошедшего сезона вырос с психологической точки зрения.

«В этом сезоне теннис дал мне много уроков за пределами корта. Они помогли мне вырасти, стать более зрелым и увидеть вещи под углом, с которого я никогда не видел раньше. Поэтому я смотрю вперёд с энтузиазмом, интересно, как это повлияет на мой теннис в следующем сезоне.

Всё связано. То, как я вёл себя на корте, за его пределами. Учусь меньше реагировать как ребёнок, поэтому теперь я больше веду себя как зрелый, взрослый мужчина. Тем не менее ещё есть много моментов ребячества, но их стало меньше. Спустя столько лет многие ситуации заставляют меня перестать вести себя как ребёнок», — приводит слова Рублёва Tennis Majors.

Материалы по теме
Андрей Рублёв: надеюсь, что все мои худшие сезоны будут заканчиваться так же, как этот
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android