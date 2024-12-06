Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Обращаюсь к психологам». Андрей Рублёв — о ментальных проблемах

«Обращаюсь к психологам». Андрей Рублёв — о ментальных проблемах
Комментарии

Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв признался, что работает с психологами.

«Я обращаюсь к психологам и использую всё, что возможно. Помимо психологов, использую различные методы. Сам я пытаюсь узнать много нового, стараюсь что-то изучить, почему и как устроена жизнь в целом. Благодаря этому я начинаю понимать многие вещи», — приводит слова Рублёва Tennis Majors.

В 2024 году Андрей Рублёв выиграл два титула, включая один «Мастерс» в Мадриде (Испания). На Итоговом турнире ATP — 2024 в Турине (Италия) россиянин уступил все три матча на групповом этапе и не смог выйти в плей-офф.

Материалы по теме
Андрей Рублёв: надеюсь, что все мои худшие сезоны будут заканчиваться так же, как этот
Андрей Рублёв: в этом сезоне теннис дал мне много уроков за пределами корта
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android