«Обращаюсь к психологам». Андрей Рублёв — о ментальных проблемах

Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв признался, что работает с психологами.

«Я обращаюсь к психологам и использую всё, что возможно. Помимо психологов, использую различные методы. Сам я пытаюсь узнать много нового, стараюсь что-то изучить, почему и как устроена жизнь в целом. Благодаря этому я начинаю понимать многие вещи», — приводит слова Рублёва Tennis Majors.

В 2024 году Андрей Рублёв выиграл два титула, включая один «Мастерс» в Мадриде (Испания). На Итоговом турнире ATP — 2024 в Турине (Италия) россиянин уступил все три матча на групповом этапе и не смог выйти в плей-офф.