WTA включила матч Анны Калинской в топ-5 лучших поединков 2024 года вне ТБШ
Женская теннисная ассоциация (WTA) представила подборку матчей вне турниров «Большого шлема», которые номинированы на звание «Лучший поединок 2024 года».
- Финал турнира WTA-1000 в Мадриде. Ига Швёнтек (Польша) – Арина Соболенко (Беларусь) – 7:5, 4:6, 7:6 (9:7).
- Полуфинал турнира WTA-500 в Штутгарте. Елена Рыбакина (Казахстан) – Ига Швёнтек (Польша) – 3:6, 6:4, 3:6.
- Финал турнира WTA-1000 в Ухане. Арина Соболенко (Беларусь) – Чжэн Циньвэнь (Китай) – 6:3, 5:7 6:3.
- Финал турнира WTA-500 в Берлине. Джессика Пегула (США) – Анна Калинская (Россия) – 6:7 (0:7), 6:4, 7:6 (7:3).
- Финал парного турнира WTA-1000 в Риме. Сара Эррани/Жасмин Паолини (Италия) – Кори Гауфф/Эрин Рутлифф (США) – 6:3, 4:6, [10:8].
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