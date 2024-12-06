«Большой чек в конце недели мотивирует». Алекс де Минор — об участии в турнире UTS

Девятая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор высказался об участии в Итоговом турнире UTS — 2024, который пройдёт с 6 по 8 декабря в Лондоне (Великобритания).

«Это захватывающе и необычно, и это позволяет по-другому взглянуть на то, как разыгрывать очки. Я уже сыграл в паре турниров UTS, и мне понравилось.

Мне немного легче справляться с шумом и хаосом, который бывает на турнирах UTS. Когда всё тихо, ты слышишь каждый звук, но на UTS никогда не бывает тихо, и, оказывается, я могу играть в таких условиях. Ты привыкаешь к тому, что толпа сходит с ума, кричит, играет музыка, а это значит, что тебе нужно найти другой способ сосредоточиться на игровых моментах. На турнирах UTS тоже хорошо платят, и это делает их очень конкурентоспособными. Мы все стараемся победить, и этот большой чек в конце недели мотивирует всех. Это позволяет игрокам проявить себя с лучшей стороны», — приводит слова де Минора Tennis365.

Призовой фонд на Итоговом турнире UTS составит $ 2,165 млн, а победитель получит $ 921 800.

Напомним, в соревнованиях в Лондоне примет участие восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв.