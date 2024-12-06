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Появились заявочные листы в мужскую сетку Australian Open — 2025. Там сыграют пять россиян

Появились заявочные листы в мужскую сетку Australian Open — 2025. Там сыграют пять россиян
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Стали известны заявочные листы в мужскую сетку Australian Open — 2025, который пройдёт с 12 по 26 января. В соревнованиях примут участие пять россиян. Среди них пятая ракетка мира Даниил Медведев, восьмой номер рейтинга ATP Андрей Рублёв, а также Карен Хачанов (19), Роман Сафиуллин (60) и Павел Котов (86).

Фото: x @Michal Samulski

Первым сеяным турнира является действующий чемпион итальянец Янник Синнер, вторым — Александр Зверев, представляющий Германию. Третий номер посева получил четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Карлос Алькарас.

Отметим, что 12 теннисистов планируют сыграть по защищённому рейтингу. Среди них в мужском разряде — Карреньо-Буста, Кирьос, Опелка, Нисикори, Бруксби, Штрикер, в женском — Бенчич, Макналли, Грабер, Бёррэдж, Чжэн Сайсай, Ковинич.

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