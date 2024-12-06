Стал известен список игроков женской сетки Australian Open — 2025. Среди них 12 россиянок

Стали известны заявочные листы в женскую сетку Australian Open — 2025, который пройдёт с 12 по 26 января. В соревнованиях примут участие 12 россиянок. Среди них 10-я ракетка мира Дарья Касаткина, 13-й номер рейтинга WTA Диана Шнайдер, а также Анна Калинская (14), Мирра Андреева (16), Людмила Самсонова (27), Екатерина Александрова (28), Анастасия Павлюченко (30), Анастасия Потапова (35), Камилла Рахимова (63), Анна Блинкова (75), Вероника Кудерметова (76) и Эрика Андреева (79).

Фото: x @Michal Samulski

Первой сеяной турнира является действующая чемпионка белорусская теннисистка Арина Соболенко, второй — Ига Швёнтек из Польши. Третий номер посева получила американка Кори Гауфф.