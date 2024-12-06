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«Писали, что я выгляжу как мужчина и принимаю допинг». Серена Уильямс — про СМИ

«Писали, что я выгляжу как мужчина и принимаю допинг». Серена Уильямс — про СМИ
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23-кратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс объяснила своё отношение к средствам массовой информации.

«С того момента, как я выиграла свой первый турнир «Большого шлема», и до сегодняшнего дня я занимала твёрдую позицию и говорила, что не собираюсь читать никаких статей о себе.

Когда я росла и до того, как стало известно о моём психическом здоровье, всё было только в негативном ключе — я выгляжу как мужчина, я слишком сильная, я не могу быть настолько хороша, я, должно быть, принимаю допинг или что-то в этом роде… Или она лучшая в мире, она играет в теннис лучше всех. Это может либо взбодрить вас, либо по-настоящему расстроить», — приводит слова Серены Sportskeeda.

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