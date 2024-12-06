«Несёт всякую чушь на корте и за его пределами». Николай Давыденко — о Нике Кирьосе

Бывший теннисист экс третья ракетка мира россиянин Николай Давыденко высказался о Нике Кирьосе после слов австралийца в адрес лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера и польки Иги Швёнтек.

«Ник всегда кричит, он шоумен. Несёт всякую чушь на корте и за его пределами и дальше будет это делать. Услышим его ещё не раз», — приводит слова Давыденко «Матч ТВ».

Напомним, после информации о положительном допинг-тесте второй ракетки мира представительницы Польши Иги Швёнтек Кирьос выступил с резкими заявлениями, сказав в том числе, что «наш теннис испорчен».

Ранее стало известно, что в пробе Иги Швёнтек обнаружили следы триметазидина (TMZ). Однако следствие ITIA установило, что источником вещества стало заражённое лекарство — мелатонин, который спортсменка принимала из-за проблем со сном. Теннисистка была дисквалифицирована на один месяц, в течение которого она пропустила три турнира.