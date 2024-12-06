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На Australian Open — 2025 запретили покупку билетов зрителям с российскими номерами

На Australian Open — 2025 запретили покупку билетов зрителям с российскими номерами
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На Australian Open — 2025, который пройдёт с 12 по 26 января, ограничили покупку билета зрителям, имеющим российский номер телефона. Если ввести в графу покупки +7, то система не даст сделать заказ, так как, по словам организаторов, в ней заблокирован регион, который использует этот телефонный код.

Однако отметим, что, несмотря на попытку ограничить действия пользователей из России, где в первую очередь пользуются этим кодом, это также сказалось на зрителях из Казахстана, так как эта страна также имеет в телефонном коде +7.

На запросы казахских пользователей об исправлении ситуации организаторы соревнований заявили, что не могут решить эту проблему, потому что в случае разблокировки кода +7 оплачивать покупки смогут пользователи не только из Казахстана, но и из России.

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