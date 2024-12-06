Рафаэль Надаль официально вышел из антидопинговой программы ITIA

Бывшая первая ракетка мира 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль официально вышел из антидопинговой программы Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA). 5 декабря на этом сайте его имя появилось в списке игроков, завершивших карьеру.

Последним профессиональным турниром Надаля стала финальная часть Кубка Дэвиса — 2024, которая проходит в Малаге. В рамках соревнований во вторник, 19 ноября, сборная Испании проиграла Нидерландам в четвертьфинале (1:2). В своём матче Надаль уступил Ботику ван де Зандсхулпу со счётом 4:6, 4:6.

Всего у испанца 92 титула в одиночке (пятый результат в истории) и 11 в паре. Он пятикратный обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной Испании и двукратный олимпийский чемпион (в одиночке и паре).