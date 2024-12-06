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Ник Кирьос: теперь мне тяжело разговаривать с теми, кто не принимает стероиды

Ник Кирьос: теперь мне тяжело разговаривать с теми, кто не принимает стероиды
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Австралийский теннисист бывшая 13-я ракетка мира Ник Кирьос снова пошутил над нынешней допинг-ситуацией в теннисе.

«Да. Вы сдали анализы на стероиды. Теперь мне тяжело разговаривать с теми, кто их не принимает», — написал спортсмен в социальных сетях.

В 2023 году австралийский теннисист Кирьос принимал участие только в коммерческих турнирах, которые предшествуют старту сезона в теннисе, а также провёл всего один матч на уровне ATP. В прошедшем сезоне он ни разу не выходил на корт. В октябре Ник заявил, что намерен сыграть на Открытом чемпионате Австралии – 2025.

Отметим, что Ник является одним из главных критиков отсутствия достаточной дисквалификации для Янника Синнера и Иги Швёнтек после обнаружения у них допинга.

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