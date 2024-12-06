С 12 по 26 января пройдёт первый турнир «Большого шлема» будущего сезона — Australian Open — 2025. На нём под седьмым номером посеян 24-кратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, олимпийский чемпион сербский теннисист Новак Джокович.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Сумеет ли Новак Джокович победить на AO-2025?»

Если Джокович выиграет ещё один мэйджор, то станет самым титулованным теннисистом в истории. Сейчас он делит эту строчку с Сереной Уильямс, у которой также 24 выигранных ТБШ.

Действующим чемпионом Australian Open является нынешняя первая ракетка мира Янник Синнер из Италии.