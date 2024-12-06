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Карлос Алькарас прокатился на болиде NASCAR

Карлос Алькарас прокатился на болиде NASCAR
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Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокатился на гоночном автомобиле серии NASCAR во время пребывания в Шарлотте (США).

Фото: NASCAR

Фото: NASCAR

Испанский теннисист находится в Шарлотте, где примет участие в выставочном турнире Charlotte Invitational, в рамках которого сыграет с 18-й ракеткой мира американским теннисистом Фрэнсисом Тиафо.

Напомним, сезон NASCAR завершился в середине ноября. Чемпионом Cup Series в третий раз в карьере стал Джоуи Логано, на последних кругах опередивший партнёра по команде «Пенске» Райана Блэйни.

В среду, 4 декабря, Алькарас стал победителем выставочного турнира The Garden Cup, который прошёл в Нью-Йорке (США). В единственном матче турнира он обыграл американца Бена Шелтона со счётом 4:6, 6:2, 1:0 (7:4).

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