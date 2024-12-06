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«Это очень странно». Халеп раскритиковала ITIA за разный подход в наказании за допинг

«Это очень странно». Халеп раскритиковала ITIA за разный подход в наказании за допинг
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Бывшая первая ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп прокомментировала месячный срок дисквалификации второго номера рейтинга WTA польской теннисистки Иги Швёнтек в связи с положительным допинг-тестом.

«Для меня это большая боль. Я чувствовала, что ITIA (Международное агентство по обеспечению честности в теннисе. — Прим. «Чемпионата») и раньше было несправедливо ко мне. Я очень расстроена этой ситуацией. С моей точки зрения, это просто неприемлемо. Я снова потеряла сон. Я потеряла его на два года во время процесса (оспаривания собственного допингового нарушения — Прим. «Чемпионата»). Потом я его вернула. А теперь, после того, что произошло, на несколько дней я снова его потеряла. Со всеми этими негативными мыслями, с этим нелегко справиться.

Слышала, как кто-то говорил, что я поздно обнаружила загрязнение. Но вещество, которое у меня нашли, было очень трудно обнаружить. Его можно найти в Китае или где-то ещё, я точно не знаю, и потребовалось время, чтобы его доставили и можно было провести анализ. Это была не моя вина, поэтому я не хотела искать источник загрязнения — понимаете, о чём я?

То, что, по моему мнению, тоже несправедливо, — это то, что они сразу же объявили о моём деле, и я подверглась нападкам прессы, а в случае с этими двумя игроками (Швёнтек и Синнер. — Прим. «Чемпионата») они держали всё в секрете и рассказали о деле, только когда всё было сделано, так что это очень странно», — приводит слова Халеп The Telegraph.

Двукратная победительница турниров «Большого шлема» Халеп в 2022 году обвинялась в двух отдельных нарушениях антидопинговых правил. Первое касалось найденного в допинг-пробе запрещённого вещества роксадустат во время US Open 2022 года, второе было связано с нарушениями в биологическом паспорте Халеп. В итоге румынка была признана виновной в обоих нарушениях Международным агентством по обеспечению честности в теннисе (International Tennis Integrity Agency, ITIA), в сентябре 2023-го её дисквалифицировали на четыре года. Теннисистка подала апелляцию в CAS, после чего ей сократили наказание до девяти месяцев.

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