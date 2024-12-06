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Элина Свитолина и Андрей Шевченко сыграли в падел-теннис

Элина Свитолина и Андрей Шевченко сыграли в падел-теннис
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Бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Токио (Япония), бывшая третья ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала совместное фото с экс-футболистом лондонского «Челси» и итальянского «Милана»Андреем Шевченко. Спортсмены сыграли в падел-теннис.

Фото: страница свитолиной в социальных сетях

«Объединены страстью к спорту», — подписала публикацию Свитолина.

Ранее 30-летняя Элина Свитолина перенесла операцию по ходу Открытого чемпионата США — 2024. Украинка дошла на турнире до 1/16 финала, где проиграла третьей ракетке мира, американской теннисистке Кори Гауфф.

Отметим, 11 ноября Андрей Шевченко вошёл в Зал славы итальянского футбола. Об этом сообщает пресс-служба итальянской федерации футбола на своём официальном сайте.

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