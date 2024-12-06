«Мы должны быть начеку». Умбер — о сотрудничестве Джоковича и Маррея

14-я ракетка мира французский теннисист Уго Умбер высказался о сотрудничестве 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича и трёхкратного победитель мэйджоров, двукратного олимпийского чемпиона британца Энди Маррея.

«Джокович выбирает Маррея, потому что он всё ещё хочет выиграть титулы. Энди знатно досаждал Новаку на протяжении всей карьеры, так что, возможно, Маррей сразу же даст ему несколько ключей, которыми он сможет воспользоваться, чтобы попытаться победить Синнера и Алькараса, которые на данный момент являются двумя главными претендентами на победу на «Больших шлемах».

Новак ищет силы в Маррее, чтобы попытаться снова выиграть громкие титулы, потому что чувствует, что способен на это. Джоковича никогда не следует списывать со счетов. Думаю, что он очень хорошо знает, что делает. Мы должны быть начеку. Очень доволен началом подобного сотрудничества. Будет приятно увидеть Маррея в боксе с Джоковичем», — приводит слова Умбера Tennis Majors.

Напомним, Энди Маррей будет тренировать Джоковича в межсезонье и до Открытого чемпионата Австралии — 2025. Весной Новак расстался с Гораном Иванишевичем после пяти лет сотрудничества. С того момента сербский теннисист не анонсировал нового тренера.