«Впервые слышу об этом». Тиафо — о допинг-скандале Швёнтек

18-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо отреагировал на новость о положительном допинг-тесте второй ракетки мира представительницы Польши Иги Швёнтек.

«Что я могу сказать о деле Швёнтек? Впервые слышу об этом», — заявил Тиафо на пресс-конференции.

Напомним, 28 ноября стало известно, что в пробе Иги Швёнтек обнаружили следы триметазидина (TMZ). Однако следствие ITIA установило, что источником вещества стало заражённое лекарство — мелатонин, который спортсменка принимала из-за проблем со сном. Теннисистка была дисквалифицирована на один месяц, в течение которого она пропустила три турнира.