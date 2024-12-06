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Мирра Андреева заявила о цели попасть на Итоговый турнир — 2025

Мирра Андреева заявила о цели попасть на Итоговый турнир — 2025
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Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде Мирра Андреева озвучила цели на следующий сезон.

«У меня было две цели: зайти в топ-20 и попасть на Итоговую восьмёрку. Но мы все понимали, что для восьмёрки мне нужно было выиграть «тысячники» в Пекине и Ухане. Думаю, в следующем году цель останется такой же. Это была бы очень хорошая и, в принципе, досягаемая цель», — сказала Андреева в интервью на YouTube-канале «Больше».

В этом сезоне Мирра Андреева поучаствовала в 32 турнирах, в том числе в таких крупных, как Australian Open, US Open, «Ролан Гаррос», Уимблдон, Цинциннати и других. По результатам обновлённого рейтинга WTA 17-летняя Андреева занимает 16-е место.

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