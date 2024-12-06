Елена Рыбакина показала форму на Australian Open — 2025

Шестая ракетка мира представительница Казахстана Елена Рыбакина представила игровую форму на Australian Open — 2025.

Фото: Australian Open

Отметим, Рыбакина вошла в рейтинг 15 самых высокооплачиваемых спортсменок мира в 2024 году по версии портала Sportico. В прошедшем сезоне спортсменка заработала $ 7,9 млн.

В 2024 году Елена Рыбакина взяла три титула на уровне WTA (Брисбен, Абу-Даби, Штутгарт, все — категории WTA-500), ещё два раза играла в финальных матчах. Лучшим результатом Рыбакиной на турнирах «Большого шлема» стал выход в полуфинал Уимблдона. На Итоговом турнире WTA — 2024 Елена не вышла из группы.

Напомним, Australian Open — 2025 пройдёт с 12 по 26 января.