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«Как будто кто-то умер». Швёнтек — о реакции на положительный допинг-тест

«Как будто кто-то умер». Швёнтек — о реакции на положительный допинг-тест
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Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек рассказала, как отреагировала на положительный результат допинг-пробы.

«Моя реакция была очень бурной. Это была смесь непонимания и паники. Я не смогла дочитать электронное письмо до конца, потому что уже расплакалась. Со мной были менеджеры, потому что мы находились на фотосессии. Они сказали мне, что моя реакция была такая, как будто кто-то умер или что-то серьёзное случилось со здоровьем», — сказала Швёнтек в интервью польскому телеканалу TVN24.

Напомним, 28 ноября стало известно, что в пробе Иги Швёнтек обнаружили следы триметазидина (TMZ). Однако следствие ITIA установило, что источником вещества стало заражённое лекарство — мелатонин, который спортсменка принимала из-за проблем со сном. Теннисистка была дисквалифицирована на один месяц, в течение которого она пропустила три турнира.

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