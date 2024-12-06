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Мирра Андреева считает, что матч с сестрой Эрикой стал самым сложным испытанием в сезоне

Мирра Андреева считает, что матч с сестрой Эрикой стал самым сложным испытанием в сезоне
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Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде Мирра Андреева высказалась о матче с сестрой Эрикой в рамках второго круга турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:1 в пользу Эрики Андреевой.

Ухань. 2-й круг
09 октября 2024, среда. 15:35 МСК
Мирра Андреева
19
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		1
6 		6
         
Эрика Андреева
70
Россия
Эрика Андреева
Э. Андреева

– Можно сказать, что матч с Эрикой стал самым сложным испытанием в этом сезоне?
– Да. Когда я увидела сетку и поняла, что она попала как лаки-лузер, то думала: «Почему так? Там было восемь мест, куда она могла попасть», — сказала Андреева в интервью на YouTube-канале «Больше».

В этом сезоне Мирра Андреева поучаствовала в 32 турнирах, в том числе в таких крупных, как Australian Open, US Open, «Ролан Гаррос», Уимблдон, Цинциннати и других. По результатам обновлённого рейтинга WTA 17-летняя Андреева занимает 16-е место.

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