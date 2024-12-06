Мирра Андреева считает, что матч с сестрой Эрикой стал самым сложным испытанием в сезоне

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде Мирра Андреева высказалась о матче с сестрой Эрикой в рамках второго круга турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:1 в пользу Эрики Андреевой.
|1
|2
|3
|
|1
|
|6
– Можно сказать, что матч с Эрикой стал самым сложным испытанием в этом сезоне?
– Да. Когда я увидела сетку и поняла, что она попала как лаки-лузер, то думала: «Почему так? Там было восемь мест, куда она могла попасть», — сказала Андреева в интервью на YouTube-канале «Больше».
В этом сезоне Мирра Андреева поучаствовала в 32 турнирах, в том числе в таких крупных, как Australian Open, US Open, «Ролан Гаррос», Уимблдон, Цинциннати и других. По результатам обновлённого рейтинга WTA 17-летняя Андреева занимает 16-е место.
- 7 декабря 2024
-
00:39
-
00:23
- 6 декабря 2024
-
23:55
-
23:31
-
22:38
-
22:31
-
22:16
-
21:55
-
20:31
-
19:45
-
17:21
-
16:39
-
16:01
-
14:25
-
13:53
-
13:31
-
12:53
-
12:22
-
11:00
-
10:55
-
10:21
-
09:55
-
09:21
-
00:57
-
00:50
-
00:43
-
00:35
-
00:24
- 5 декабря 2024
-
23:52
-
23:35
-
23:12
-
22:51
-
22:49
-
22:40
-
22:36