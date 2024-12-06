Мирра Андреева считает, что матч с сестрой Эрикой стал самым сложным испытанием в сезоне

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде Мирра Андреева высказалась о матче с сестрой Эрикой в рамках второго круга турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:1 в пользу Эрики Андреевой.

– Можно сказать, что матч с Эрикой стал самым сложным испытанием в этом сезоне?

– Да. Когда я увидела сетку и поняла, что она попала как лаки-лузер, то думала: «Почему так? Там было восемь мест, куда она могла попасть», — сказала Андреева в интервью на YouTube-канале «Больше».

В этом сезоне Мирра Андреева поучаствовала в 32 турнирах, в том числе в таких крупных, как Australian Open, US Open, «Ролан Гаррос», Уимблдон, Цинциннати и других. По результатам обновлённого рейтинга WTA 17-летняя Андреева занимает 16-е место.