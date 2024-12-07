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Швёнтек: я много заработала и могу потратить деньги на свою защиту, не моргнув глазом

Швёнтек: я много заработала и могу потратить деньги на свою защиту, не моргнув глазом
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Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек раскрыла затраты на свою защиту в допинг-деле.

«Я много заработала и могу позволить потратить деньги на свою защиту, не моргнув глазом. Этот факт, безусловно, помог. Я потратила около $ 70 000 на адвоката из США и € 15 000 — на экспертизы и тесты. В Цинциннати я также потеряла призовые, но, честно говоря, для меня это не имело значения. Самым главным было доказать невиновность. Я называю эти суммы для того, чтобы люди знали о проблемах, с которыми сталкиваются спортсмены, которые не зарабатывают на корте столько денег, сколько я, или занимаются другими видами спорта, в которых заработок гораздо ниже», — сказала Швёнтек в интервью польскому телеканалу TVN24.

Напомним, 28 ноября стало известно, что в пробе Иги Швёнтек обнаружили следы триметазидина (TMZ). Однако следствие ITIA установило, что источником вещества стало заражённое лекарство — мелатонин, который спортсменка принимала из-за проблем со сном. Теннисистка была дисквалифицирована на один месяц, в течение которого она пропустила три турнира.

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