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Виктория Азаренко опубликовала селфи с тренировки на корте

Виктория Азаренко опубликовала селфи с тренировки на корте
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Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко начала подготовку к предстоящему сезону. Спортсменка опубликовала фото с тренировки на корте.

Фото: страница азаренко в социальных сетях

«Утро», — подписала публикацию белорусская теннисистка, добавив эмодзи теннисного мяча.

Отметим, что белорусская теннисистка получила повреждение на турнире категории WTA-500 в мексиканской Гвадалахаре. В матче второго круга с россиянкой Камиллой Рахимовой Азаренко почувствовала боль в плече и была вынуждена сняться во втором сете. Спортсменка не выходила на корт с начала сентября 2024 года.

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