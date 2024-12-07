Виктория Азаренко опубликовала селфи с тренировки на корте

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко начала подготовку к предстоящему сезону. Спортсменка опубликовала фото с тренировки на корте.

Фото: страница азаренко в социальных сетях

«Утро», — подписала публикацию белорусская теннисистка, добавив эмодзи теннисного мяча.

Отметим, что белорусская теннисистка получила повреждение на турнире категории WTA-500 в мексиканской Гвадалахаре. В матче второго круга с россиянкой Камиллой Рахимовой Азаренко почувствовала боль в плече и была вынуждена сняться во втором сете. Спортсменка не выходила на корт с начала сентября 2024 года.