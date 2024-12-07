Швёнтек: мне трудно сравнивать свой случай с допинг-делами Синнера и Халеп

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира Ига Швёнтек заявила, что её ситуация с проваленным допинг-тестом отличается от дел других теннисистов.

«Знаю, что люди автоматически сравнивают эту ситуацию с другими. Суть в том, что каждый из этих случаев совершенно разный. И процесс доказательства невиновности также будет отличаться. Мне трудно сравнивать мой случай с делами Синнера, Халеп, Майхшака. Я думаю, что это вопрос больше для ITIA, чем для игрока. Моя судьба, как и судьба других, была в их руках, и они решают, как обернётся каждый случай», — сказала Швёнтек в интервью польскому телеканалу TVN24.

Напомним, 28 ноября стало известно, что в пробе Иги Швёнтек обнаружили следы триметазидина (TMZ). Однако следствие ITIA установило, что источником вещества стало заражённое лекарство — мелатонин, который спортсменка принимала из-за проблем со сном. Теннисистка была дисквалифицирована на один месяц, в течение которого она пропустила три турнира.