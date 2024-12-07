Алькарас прокомментировал победу над Шелтоном на выставочном турнире в Нью-Йорке

Третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас высказался о победе над 21-м номером рейтинга ATP американцем Беном Шелтоном на выставочном турнире The Garden Cup в Нью-Йорке.

«Что ж, я всегда говорю, что стараюсь сделать так, чтобы людям нравилось смотреть теннис. Я просто стараюсь выложиться на корте по максимуму, стараюсь выполнять отличные удары, играть отличные розыгрыши. Когда я играю против Бена, делать это даже легче, потому что настрой, игра, которые есть у него, невероятно хороши. Но да, я надеюсь, что людям понравился матч. Это то, что я стараюсь делать каждый раз», — приводит слова Алькараса Tennis 365.

В единственном мужском матче выставочного турнира The Garden Cup в Нью-Йорке Карлос Алькарас одержал победу над Беном Шелтоном на решающем тай-брейке — 4:6, 6:2, 1:0 (7:4).

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