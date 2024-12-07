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Донна Векич включила в свою команду Сашу Бажина

Донна Векич включила в свою команду Сашу Бажина
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Серебряная медалистка Олимпийских игр — 2024 в Париже хорватская теннисистка Донна Векич включила в свою команду немецкого специалиста Сашу Бажина. Об этом спортсменка объявила в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Донны Векич

«Добро пожаловать», — подписала фото Векич и отметила аккаунт Бажина.

Ранее Саша Бажин сотрудничал с Каролиной Плишковой, Наоми Осакой, Даяной Ястремской, Викторией Азаренко, а также американками Сереной Уильямс и Слоан Стивенс.

28-летняя Донна Векич — полуфиналистка одного турнира «Большого шлема» (Уимблдонский турнир — 2024), победительница четырёх турниров WTA в одиночном разряде. В этом сезоне она повторила достижение 2019 года, закончив его на 19-й строчке рейтинга WTA.

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