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Фрэнсис Тиафо обыграл Карлоса Алькараса на выставочном турнире в Шарлотте

Фрэнсис Тиафо обыграл Карлоса Алькараса на выставочном турнире в Шарлотте
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18-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо стал победителем выставочного турнира Charlotte Invitational в Шарлотте (США). В единственном матче он обыграл третью ракетку мира, четырёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанца Карлоса Алькараса со счётом 5:7, 6:1, [11:9].

В среду, 4 декабря, Алькарас одержал победу на выставочном турнире The Garden Cup в Нью-Йорке, который также состоял из одного матча. Он одолел американского теннисиста Бена Шелтона со счётом 4:6, 6:2, 1:0 (7:4).

Ранее Карлос Алькарас прокатился на гоночном автомобиле серии NASCAR во время пребывания в Шарлотте.

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