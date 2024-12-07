Фрэнсис Тиафо обыграл Карлоса Алькараса на выставочном турнире в Шарлотте

18-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо стал победителем выставочного турнира Charlotte Invitational в Шарлотте (США). В единственном матче он обыграл третью ракетку мира, четырёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанца Карлоса Алькараса со счётом 5:7, 6:1, [11:9].

В среду, 4 декабря, Алькарас одержал победу на выставочном турнире The Garden Cup в Нью-Йорке, который также состоял из одного матча. Он одолел американского теннисиста Бена Шелтона со счётом 4:6, 6:2, 1:0 (7:4).

Ранее Карлос Алькарас прокатился на гоночном автомобиле серии NASCAR во время пребывания в Шарлотте.