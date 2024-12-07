Андрей Рублёв уступил Гаэлю Монфису в первом матче UTS

Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв уступил 55-й ракетке мира французу Гаэлю Монфису в первом матче группы А выставочного турнира Ultimate Tennis Showdown Grand Final в Лондоне. Встреча завершилась со счётом 19:15, 13:9, 17:9 в пользу француза.

Далее россиянин встретится с австралийцем Танаси Коккинакисом. Выставочные соревнования проходят с 6 по 8 декабря. Рублёв попал в группу A, куда также вошли французы Уго Умбер, Гаэль Монфис и Танаси Коккинакис. В группе B выступают австралиец Алекс де Минор, казахстанец Александр Бублик, датчанин Хольгер Руне и канадец Денис Шаповалов. Полуфиналы и финал участники UTS сыграют 8 декабря.