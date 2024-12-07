Андрей Рублёв после первого игрового дня на турнире UTS занимает третье место в группе
Завершился первый игровой день на Итоговом турнире Ultimate Tennis Showdown (UTS) — 2024, который проходит в Лондоне (Великобритания). Олимпийский чемпион 2020 года в миксте восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв в группе А занимает третью строчку. В первом матче россиянин проиграл французу Гаэлю Монфису.
Ultimate Tennis Showdown — 2024. Результаты игрового дня:
Группа А:
- Уго Умбер (Франция) — Танаси Коккинакис (Австралия) - 16:7, 15:9, 15:12;
- Андрей Рублёв (Россия) — Гаэль Монфис (Франция) — 15:19, 9:13, 9:17.
Группа В:
- Ян-Леннард Штруфф (Германия) – Александр Бублик (Казахстан) – 15:14, 14:13, 16:12;
- Алекс де Минор (Австралия) — Хольгер Руне (Дания) – 12:13, 21:6, 17:7, 25:5.
Рейтинг группы А:
- Уго Умбер (Франция)
- Гаэль Монфис (Франция)
- Андрей Рублёв (Россия)
- Танаси Коккинакис (Австралия)
Рейтинг группы В:
- Ян-Леннард Штруфф (Германия)
- Алекс де Минор (Австралия)
- Хольгер Руне (Дания)
- Александр Бублик (Казахстан)
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