Андрей Рублёв после первого игрового дня на турнире UTS занимает третье место в группе

Завершился первый игровой день на Итоговом турнире Ultimate Tennis Showdown (UTS) — 2024, который проходит в Лондоне (Великобритания). Олимпийский чемпион 2020 года в миксте восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв в группе А занимает третью строчку. В первом матче россиянин проиграл французу Гаэлю Монфису.

Ultimate Tennis Showdown — 2024. Результаты игрового дня:

Группа А:

Уго Умбер (Франция) — Танаси Коккинакис (Австралия) - 16:7, 15:9, 15:12;

Андрей Рублёв (Россия) — Гаэль Монфис (Франция) — 15:19, 9:13, 9:17.

Группа В:

Ян-Леннард Штруфф (Германия) – Александр Бублик (Казахстан) – 15:14, 14:13, 16:12;

Алекс де Минор (Австралия) — Хольгер Руне (Дания) – 12:13, 21:6, 17:7, 25:5.

Рейтинг группы А:

Уго Умбер (Франция) Гаэль Монфис (Франция) Андрей Рублёв (Россия) Танаси Коккинакис (Австралия)

Рейтинг группы В:

Ян-Леннард Штруфф (Германия) Алекс де Минор (Австралия) Хольгер Руне (Дания) Александр Бублик (Казахстан)