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Андрей Рублёв после первого игрового дня на турнире UTS занимает третье место в группе

Андрей Рублёв после первого игрового дня на турнире UTS занимает третье место в группе
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Завершился первый игровой день на Итоговом турнире Ultimate Tennis Showdown (UTS) — 2024, который проходит в Лондоне (Великобритания). Олимпийский чемпион 2020 года в миксте восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв в группе А занимает третью строчку. В первом матче россиянин проиграл французу Гаэлю Монфису.

Ultimate Tennis Showdown — 2024. Результаты игрового дня:

Группа А:

  • Уго Умбер (Франция) — Танаси Коккинакис (Австралия) - 16:7, 15:9, 15:12;
  • Андрей Рублёв (Россия) — Гаэль Монфис (Франция) — 15:19, 9:13, 9:17.

Группа В:

  • Ян-Леннард Штруфф (Германия) – Александр Бублик (Казахстан) – 15:14, 14:13, 16:12;
  • Алекс де Минор (Австралия) — Хольгер Руне (Дания) – 12:13, 21:6, 17:7, 25:5.

Рейтинг группы А:

  1. Уго Умбер (Франция)
  2. Гаэль Монфис (Франция)
  3. Андрей Рублёв (Россия)
  4. Танаси Коккинакис (Австралия)

Рейтинг группы В:

  1. Ян-Леннард Штруфф (Германия)
  2. Алекс де Минор (Австралия)
  3. Хольгер Руне (Дания)
  4. Александр Бублик (Казахстан)
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