«Не был готов». Андрей Рублёв — о поражении от Монфиса на UTS

Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал поражение от 55-й ракетки мира француза Гаэля Монфиса в матче выставочного турнира Ultimate Tennis Showdown (UTS) Grand Final в Лондоне (Великобритания). Встреча завершилась со счётом 19:15, 13:9, 17:9 в пользу француза.

«Гаэль играл очень хорошо. Играть против него нелегко, нужно быть свежим. Я нахожусь на стадии предсезонной подготовки, тренируюсь и занимаюсь в зале, поэтому физически не был готов бежать за каждым очком, продолжать бороться. Я был уничтожен, и вдобавок ко всему он играл на высоком уровне, было нелегко», — приводит слова Рублёва Tennis Majors.