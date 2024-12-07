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Карлос Алькарас посетил магазин Louis Vuitton в Нью-Йорке

Карлос Алькарас посетил магазин Louis Vuitton в Нью-Йорке
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Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас посетил один из крупнейших магазинов Louis Vuitton в Нью-Йорке (США). Спортсмен является амбассадором модного дома с 2023 года.

Фото: Louis Vuitton

Фото: Louis Vuitton

«После победы в недавнем выставочном матче в «Мэдисон Сквер Гарден» амбассадор дома Карлос Алькарас посетил новый флагманский магазин Louis Vuitton на 57-й улице в Нью-Йорке во время своего пребывания, открыв для себя захватывающую дух инсталляцию из чемодана в парящем атриуме», — подписала снимки теннисиста пресс-служба компании на странице в соцсетях.

В среду, 4 декабря, Алькарас одержал победу на выставочном турнире The Garden Cup в Нью-Йорке, который состоял из одного матча. Он одолел американца Бена Шелтона со счётом 4:6, 6:2, 1:0 (7:4).

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