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Энди Роддик с семьёй посетил выставочный турнир Charlotte Invitation

Энди Роддик с семьёй посетил выставочный турнир Charlotte Invitation
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Чемпион US Open — 2003 американец Энди Роддик с семьёй посетил выставочный турнир Charlotte Invitational в Шарлотте (США), где встречались 21-я ракетка мира Мэдисон Киз и 78-й номер мирового рейтинга Слоан Стивенс.

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

Матч Киз и Стивенс завершился со счётом 7:5, 6:3 в пользу Мэдисон. На этом же турнире в единственном матче Фрэнсис Тиафо обыграл третью ракетку мира, четырёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанца Карлоса Алькараса со счётом 5:7, 6:1, [11:9].

Энди Роддик женат на актрисе Бруклин Деккер. У супругов есть двое детей — сын Хэнк Роддик, который родился в 2015 году, и дочь Стиви Роддик, которая родилась в 2017 году.

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