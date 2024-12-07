Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ига Швёнтек заявила, что многие теннисистки поддержали её в допинговом скандале

Ига Швёнтек заявила, что многие теннисистки поддержали её в допинговом скандале
Аудио-версия:
Комментарии

Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек рассказала, что получила много поддержки от коллег по WTA-туру после новостей о её положительном допинг-тесте.

«Без сомнения, я получила больше поддержки [чем осуждения], особенно в личных сообщениях. Я разговаривала со многими игроками, и большинство из них сказали мне, что это их самый большой страх, что что-то подобное может случиться и с ними. Я чувствовала с их стороны поддержку и понимание, и думаю, большинство спортсменов понимают, что и с ними такое может случиться. Но, конечно, есть и исключения.

Поначалу главной проблемой было доказать свою невиновность. Как только я это сделала, больше всего боялась общественной реакции и того, что люди подумают обо мне. Надеюсь, что, несмотря ни на что, как и я, они смогут оставить всё это позади», — сказала Швёнтек в интервью польскому телеканалу TVN24.

Материалы по теме
«Как будто кто-то умер». Швёнтек — о реакции на положительный допинг-тест
Швёнтек: я много заработала и могу потратить деньги на свою защиту, не моргнув глазом
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android