Ига Швёнтек заявила, что многие теннисистки поддержали её в допинговом скандале

Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек рассказала, что получила много поддержки от коллег по WTA-туру после новостей о её положительном допинг-тесте.

«Без сомнения, я получила больше поддержки [чем осуждения], особенно в личных сообщениях. Я разговаривала со многими игроками, и большинство из них сказали мне, что это их самый большой страх, что что-то подобное может случиться и с ними. Я чувствовала с их стороны поддержку и понимание, и думаю, большинство спортсменов понимают, что и с ними такое может случиться. Но, конечно, есть и исключения.

Поначалу главной проблемой было доказать свою невиновность. Как только я это сделала, больше всего боялась общественной реакции и того, что люди подумают обо мне. Надеюсь, что, несмотря ни на что, как и я, они смогут оставить всё это позади», — сказала Швёнтек в интервью польскому телеканалу TVN24.