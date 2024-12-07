76-летний Шамиль Тарпищев переизбран на пост президента Федерации тенниса России

Шамиль Тарпищев переизбран на пост президента Федерации тенниса России (ФТР). Об этом сообщила пресс-служба организации. Выборы президента федерации прошли на ежегодной конференции ФТР, которая состоялась с 5 по 7 декабря в Казани.

76-летний Шамиль Тарпищев занимает пост главы ФТР с 1999 года. С 1991 по 1992 год Тарпищев являлся председателем Федерации тенниса СССР.

6 мая 2022 года членство Федерации тенниса России и Белорусской теннисной федерации в Международной федерации тенниса было приостановлено. Перед этим ITF уже отстранила Россию и Беларусь от командных турниров.

Ранее стало известно, что исполком Международного олимпийского комитета (МОК) предложил переизбрать Тарпищева в члены организации.