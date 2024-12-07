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Эмма Радукану начала сотрудничать с фитнес-тренером Марии Шараповой

Эмма Радукану начала сотрудничать с фитнес-тренером Марии Шараповой
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Чемпионка US Open — 2021 22-летняя британская теннисистка Эмма Радукану начала сотрудничество с фитнес-тренером Ютакой Накамурой.

«Он поможет мне понять, насколько далеко я могу зайти в спорте. Это моя сильная сторона, которую я ещё не реализовала. Могу стать одним из лучших спортсменов в теннисе, и он мне в этом поможет.

В следующем году он будет много времени проводить со мной. С нетерпением этого жду. Мы очень похожи в том смысле, что когда работаем, то не болтаем о посторонних вещах. Это очень похоже на то, что сейчас самое время сосредоточиться. Приятно иметь кого-то на одной волне», — приводит слова Радукану Yahoo Sport.

Ранее Ютака Накамура работал с пятикратной чемпионкой турниров «Большого шлема» россиянкой Марией Шараповой и четырёхкратной победительницей мэйджоров Наоми Осакой из Японии.

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