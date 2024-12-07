«Мы все в одной лодке». Эмма Радукану — о допинг-деле Иги Швёнтек

Чемпионка US Open — 2021 22-летняя британская теннисистка Эмма Радукану высказалась о допинг-деле второй ракетки мира польской теннисистки Иги Швёнтек.

«Думаю, что в целом не только я, но и многие игроки, которых знаю, мы очень опасаемся. Всё, что мы принимаем, легко может быть заражено. И есть некоторые добавки, которые я, может быть, и хотела бы принимать, но не могу, потому что они продаются без рецепта и не проходят серийный тест [предварительную проверку на наличие запрещённых веществ]. Очень внимательно отношусь к тому, что пью и что ем. Если оставляю свою воду, то очень переживаю по этому поводу. Но это просто часть спорта. Мы все в одной лодке», — приводит слова Радукану Yahoo Sport.

28 ноября стало известно, что в пробе Иги Швёнтек обнаружили следы триметазидина (TMZ). Однако следствие ITIA установило, что источником вещества стало заражённое лекарство — мелатонин, который спортсменка принимала из-за проблем со сном. Теннисистка была дисквалифицирована на один месяц, в течение которого она пропустила три турнира.