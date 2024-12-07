Президент ATP — о жалобах на расписание: теннисисты могут играть меньше выставочных матчей

Президент Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Андреа Гауденци высказался о многочисленных жалобах игроков ATP-тура на календарь.

«У нас не так, как в футболе или баскетболе, где игроков нанимает клуб. Теннисисты — независимые работники, которые могут сами определять свой график. Да, рейтинг заставляет их играть, но все отталкиваются прежде всего от самых крупных турниров: «Шлемы», «Мастерсы» и Итоговый турнир ATP.

Некоторые игроки предпочитают проводить много выставочных матчей вне тура. В других видах спорта такого не наблюдается. Вопрос в том, хотите ли вы инвестировать в игру внутри тура или за его пределами. Сокращение сезона? Да, но тогда придётся сократить количество турниров ATP-250. Теннисисты могут играть меньше выставочных турниров и проводить больше времени на отдыхе», — приводит слова Гауденци Punto de Break.