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«Это была моя главная цель — попасть в Лондон». Умбер — о победе над Коккинакисом на UTS

«Это была моя главная цель — попасть в Лондон». Умбер — о победе над Коккинакисом на UTS
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14-я ракетка мира французский теннисист Уго Умбер высказался о победе над 77-й ракеткой мира австралийцем Танаси Коккинакисом в групповом матче выставочного турнира Ultimate Tennis Showdown (UTS) Grand Final в Лондоне (Великобритания).

«Сегодня я был очень спокоен, очень сосредоточен до самого конца. Это была моя цель — попасть в Лондон, я люблю этот город, люблю играть здесь, это были отличные эмоции. Очень рад этой первой победе», — приводит слова Умбера Tennis Majors.

Выставочные соревнования проходят с 6 по 8 декабря. Рублёв попал в группу A, куда также вошли французы Уго Умбер, Гаэль Монфис и Танаси Коккинакис. В группе B выступают австралиец Алекс де Минор, казахстанец Александр Бублик, датчанин Хольгер Руне и канадец Денис Шаповалов. Полуфиналы и финал участники UTS сыграют 8 декабря.

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