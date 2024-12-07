«Он не оставил мне ни единого шанса». Коккинакис — о поражении в матче с Умбером на UTS

77-я ракетка мира австралийский теннисист Танаси Коккинакис высказался о поражении 14-й ракетке мира французу Уго Умберу на выставочном турнире Ultimate Tennis Showdown (UTS) Grand Final в Лондоне (Великобритания).

«Сегодня он не оставил мне ни единого шанса, он играл великолепно. В третьем сете я немного поднажал, но он меня остановил. Соперник играл хорошо», — приводит слова Коккинакиса Tennis Majors.

Выставочные соревнования проходят с 6 по 8 декабря. Рублёв попал в группу A, куда также вошли французы Уго Умбер, Гаэль Монфис и Танаси Коккинакис. В группе B выступают австралиец Алекс де Минор, казахстанец Александр Бублик, датчанин Хольгер Руне и канадец Денис Шаповалов. Полуфиналы и финал участники UTS сыграют 8 декабря.