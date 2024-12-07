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Александр Зверев опубликовал милое фото своего питомца

Александр Зверев опубликовал милое фото своего питомца
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Вторая ракетка мира представитель Германии Александр Зверев поделился милым фото на своей странице в социальных сетях. Спортсмен показал подписчикам своего питомца.

Фото: страница зверева в социальных сетях

В 2024 году Александр Зверев выиграл два турнира на уровне ATP и вышел в финал Открытого чемпионата Франции, где проиграл испанцу Карлосу Алькарасу. Немецкий теннисист стал лидером по количеству выполненных эйсов в 2024 году. Спортсмен сделал 797 подач навылет в нынешнем сезоне.

Отметим, ранее Зверев вошёл в 15 лучших теннисистов по сумме призовых в истории данного вида спорта с учётом инфляции. Немец занял восьмое место. Рейтинг опубликовал журнал Forbes.

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