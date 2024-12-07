Кузнецова отреагировала на переизбрание Тарпищева президентом ФТР

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде Светлана Кузнецова отреагировала на переизбрание Шамиля Тарпищева на пост президента Федерации тенниса России (ФТР).

«Шамиля Тарпищева переизбрали на пост президента Федерации тенниса России. Получается, в этом году — юбилей!» — написала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.

76-летний Шамиль Тарпищев занимает пост главы ФТР с 1999 года. С 1991 по 1992 год Тарпищев являлся председателем Федерации тенниса СССР.

6 мая 2022 года членство Федерации тенниса России и Белорусской теннисной федерации в Международной федерации тенниса было приостановлено. Перед этим ITF уже отстранила Россию и Беларусь от командных турниров.