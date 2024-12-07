Гаэль Монфис вышел в полуфинал выставочного турнира UTS, обыграв Коккинакиса

55-я ракетка мира француз Гаэль Монфис одержал вторую победу подряд на выставочном турнире Ultimate Tennis Showdown Grand Final в Лондоне и вышел в финал соревнований. В матче своей группы А он обыграл австралийца Танаси Коккинакиса. Встреча завершилась со счётом 11:12, 11:12, 15:12, 13:8, 3-2 в пользу француза.

Выставочные соревнования проходят с 6 по 8 декабря. Рублёв попал в группу A, куда также вошли французы Уго Умбер, Гаэль Монфис и Танаси Коккинакис. В группе B выступают австралиец Алекс де Минор, казахстанец Александр Бублик, датчанин Хольгер Руне и канадец Денис Шаповалов. Полуфиналы и финал участники UTS сыграют 8 декабря.